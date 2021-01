Pontecorvo (FR) – Coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizionamento: 41enne nei guai

Nel pomeriggio di ieri, in Pontecorvo, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia deferivano in stato di libertà un 41enne di Roccasecca (già censito per reati in materia di stupefacenti), perché responsabile di “coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi e munizionamento”.Il prevenuto veniva fermato a bordo della propria auto per un controllo alla circolazione stradale, ma il forte stato di agitazione dello stesso induceva gli operanti a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, che veniva estesa anche presso la sua abitazione. All’esito della stessa, venivano rinvenuti nella disponibilità del reo ben 4 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 40 cm. ciascuna, 7 bicchieri contenenti piantine dello stesso stupefacente, 23 grammi di marijuana, una tenda adibita a serra e idonea attrezzatura per la coltivazione e l’essiccazione delle piante. Inoltre, veniva rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 6,35 con 40 cartucce dello stesso calibro, una scacciacani, 384 cartucce a pallini calibro 12 e 16, 1kg. di polvere da sparo, nonchè attrezzatura idonea per il confezionamento di cartucce da caccia.La pistola, la scacciacani, il munizionamento, lo stupefacente ed il relativo materiale di confezionamento venivano sottoposti a sequestro, mentre il prevenuto deferito all’A.G..

