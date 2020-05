Pontecorvo (FR) – Coltivava 11 piante di canapa indiana e occultava in un garage gabbie con 22 volatili di specie protetta: denunciato

I n Pontecorvo , i militari del NORM della locale Compagnia, unitamente a personale della Stazione Carabinieri Forestali di Pontecorvo, nell’ambito di attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per “coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana” e “detenzione illecita di volatili di specie protetta”, un 42enne del luogo, già censito per stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del predetto, gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro nr.11 piante di canapa indiana in infiorescenza, dell’altezza di circa 70 centimetri, mentre in un garage di pertinenza, occultate sotto dei teli scuri, sono state rinvenute alcune gabbie con all’interno nr.22 volatili di specie protetta i quali sono stati sottoposti a sequestro ed affidati al servizio veterinario dell’ASL di Frosinone

Correlati