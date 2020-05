Ancora una triste notizia per la Ciociaria. Ieri pomeriggio il M.llo Matteo Calabrò, classe 92, in forza al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, si è tolto la vita con la propria arma di ordinanza, all’interno del proprio alloggio di servizio. Non si conoscono i motivi che hanno condotto il Maresciallo a compiere l’estremo gesto. I genitori sono residenti a Pontecorvo e il padre ex appartenente al Corpo, hanno raggiunto capoluogo pugliese.

Foto archivio