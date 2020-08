Pontecorvo (FR) – Atti osceni, denunciato un uomo

Nella mattinata odierna in Pontecorvo i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di quella Compagnia hanno sanzionato un 56enne del luogo con precedenti per reati contro il patrimonio. Un passante, mediante comunicazione al 112, segnalava di aver notato un uomo all’interno di un’auto in una via isolata effettuare degli atti di autoerotismo. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo denunciandolo per “atti osceni”.

