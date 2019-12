Pontecorvo (FR) – Arrestato 44enne per associazione a delinquere finalizzata alla frode nell’esercizio del commercio

Nella decorsa serata in Pontecorvo, i militari dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia, in ottemperanza dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, sottoponevano agli arresti domiciliari un 44enne del luogo, ma da tempo domiciliato in provincia di Lecco. Lo stesso veniva rintracciato presso l’abitazione della madre, di ritorno da Milano. L’arrestato si era reso irreperibile da ieri, quando i militari operanti congiuntamente ai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone nelle province di Frosinone, Milano e Lecco, hanno eseguito 7 misure cautelari per reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravata, falsità materiale commessa da privato, autoriciclaggio e truffa aggravata. L’arrestato, in particolare, è il massimo esponente dell’organizzazione, ideatore e promotore. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

Correlati