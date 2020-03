Pontecorvo (FR) – Area Tecnica, prorogata per un anno a titolo gratuito

Area Tecnica, prorogata per un anno, a titolo gratuito, la permanenza dell’Architetto Roberto Di Giorgio. Lo ha deciso la giunta comunale (svoltasi in sala consigliare e a distanza di sicurezza) guidata dal sindaco Anselmo Rotondo. Il responsabile dell’ufficio tecnico dal primo aprile è in pensione, ma troppe anche le opere e le attività da portare a termine, per questo ha deciso, come prevede la legge, di continuare a svolgere la sua opera a titolo gratuito. Il potere di firma, sarà demandato, invece, a un dipendente interno. “Ringrazio l’architetto Di Giorgio il quale per senso di responsabilità, nonostante il raggiungimento della meritata pensione, ha deciso di continuare a collaborare, gratuitamente, nell’interesse della Comunità. Troppe le opere avviare e ancora in via di ultimazione, penso alla piscina comunale ai lavori presso la chiesa di Ravano, ma anche e soprattutto alla nuova opera di urbanizzazione tra piazza Annunziata e via Stazzoni. Non da ultimo per il ruolo di coordinamento della Protezione civile. Il tutto in attesa dell’espletamento del concorso, da qui ad un anno, per la copertura del posto di responsabile dell’area Tecnica. In questo anni nei distinti ruoli imposti nella gestione della pubblica amministrazione c’è sempre stata una leale collaborazione tra l’ufficio tecnici e la giunta, per questo il prolungamento della collaborazione è un fatto assolutamente positivo”. Lo afferma il sindaco Anselmo Rotondo.

