Pontecorvo (FR) – Approvato lo schema di gestione del 2019

Con delibera di giunta 60 del 2020 è stato provato lo schema di gestione relativo all’anno 2019.

Analizzando le varie voci non possiamo che essere soddisfatti. La gestione 2019, infatti, si chiude con un risultato di amministrazione pare 3.838.707.

Superiore di circa 200 mila euro rispetto all’anno precedente, tutto questo al netto dell’accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità e somme vincolate.

Possiamo osservare che il disavanzo netto pari 765 mila euro del 2018 è passato a 354 mila euro nel 2019,

La riduzione del disavanzo programmato è stata realizzata pure in assenza delle vendite di immobili ed è stato possibile il due modi: 1 attenta azione amministrativo di contenimento delle spese correnti pur avendo garantito a tutti cittadini i servizi essenziali e addirittura esentato dalla Tosap sui passi carrabili quindi soldi non incassati ma rimasti nelle tasche dei cittadini; 2) con una spinta alla riscossione dell’entrate, su tutte la trattativa per il pagamento della Tari da parte dell’Asl che portato 500 mila euro.

Questo fatto viene confermato dal Fondo Cassa passato da 1.826.000 euro del 2018 a 2.333.104 euro del 2019.

Per quanto riguarda il 2020 siamo certi di ripianare definitivamente il disavanzo o e disporre finalmente di maggiori risorse per gli investimenti.

Per quel che concerne la richieste di elargizioni a fondo perduto alle partite Iva. E’ una mossa di demagogia elettorale che non ci appartiene.

L’esiguità delle somme, rispetto al numero di partite Iva presenti a Pontecorvo ,sarebbe un’offese per chi riceve l’esiguo contributo e una grave mancanza per i tanti lavoratori dipendenti che da mesi non percepiscono lo stipendio o la cassa integrazione.

Non possiamo fare disparità di trattamento non crediamo che queste poche briciole possano dare aiuto, crediamo nell’investimento. Per questo favoriremo la manutenzione e i lavori pubblici.

Il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore al Bilancio Fernando Carnevale

Comunicato stampa