Pontecorvo (FR) – Allentare i vincoli economici ai Comuni

Emergenza Coronavirus, allentare i vincoli economici ai Comuni derivati dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). E’ quanto chiede il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo e l’assessore al Bilancio Fernando Carnevale al Governo Nazionale.

“Si tratta del fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, per le quali non è certa la riscossione integrale, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Una posta contabile che, non potendo direttamente essere oggetto di assunzione di impegni di spesa in corso di gestione, genera a fine esercizio un’economia di bilancio che confluisce, come quota accantonata, nell’avanzo di amministrazione. Gli enti locali hanno di fatto, rispetto al passato, a parità di entrate previste in bilancio, minori risorse a disposizione.

Considerato che, alla luce della congiuntura economica dovuta al “corona virus”, moltissime imprese sono in sofferenza con impatti devastanti sul fronte occupazionale, fiscale e contributivo;

che, per effetto della norma, i comuni hanno dovuto accantonare ingenti risorse che di fatto sono inutilizzate e che, se potessero essere svincolate anche solo in parte, potrebbero essere destinate a spese di investimento e costituire quindi una boccata di ossigeno per le imprese, abbiamo chiesto agli organismi preposti, di valutare la possibilità di ridurre, anche temporaneamente, la quota obbligatoria di accantonamento al FCDE e permettere ai comuni di poter intervenire tempestivamente a sostegno dell’economia”.

E’ quanto comunicano in una nota congiunta il sindaco Rotondo e l’assessore Carnevale.

COMUNICATO STAMPA

