Pontecorvo (FR) – Al via la seconda tranche dei lavori tra piazza Annunziata e via Stazzoni

“Come da crono-programma redatto in accordo con i commercianti e i residenti i lavori da ieri mattina interesseranno la piazzetta lungo il Liri. Piazza Annunziata rimarrà aperta al traffico per evitare disagi. Mentre il progetto dei lavori che riguarderà proprio piazza Annunziata è stato rivisto, subirà una variante non onerosa per l’Ente, in accoglimento delle richieste dei commercianti e dei residenti: i posti auto saranno rivisti. Si tratta di un progetto molto importante che andrà a riqualificare l’intera zona tra Piazza Annunziata e via Stazioni, punto nevralgico del rione Pastine, dove fino a qualche mese fa albergavano solo rovi e stato di abbandono. Oggi c’è una infrastruttura importantissima per i cittadini che ne usufruiranno per parcheggiare le auto, ma soprattutto per decongestionare la zona di Piazza Annunziata. Un’opera che era stata accantonata da tutte le precedenti amministrazioni e che noi abbiamo avuto la progettualità di riprendere e nel giro di qualche mese portare a termine”. Lo comunica il sindaco Anselmo Rotondo.

COMUNICATO STAMPA