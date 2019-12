Pontecorvo (FR) – Ai domiciliari, evade: arrestato 28enne

In Pontecorvo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per “evasione”, un 28enne originario dell’Albania, residente a Fontana Liri (già censito per reati contro il patrimonio, la persona, l’incolumità pubblica e contro la pubblica amministrazione). Lo stesso, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare fino al 2021 presso un’associazione volontaria di riabilitazione e di reinserimento sociale di Roccasecca, per il reato di “incendio aggravato”, nella decorsa serata è stato sorpreso dai militari operanti mentre si aggirava tra le vie del paese senza alcuna autorizzazione. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA

