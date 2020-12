Pontecorvo (FR) – Ai domiciliari ed a seguito cumulo di pena, arrestato 36 enne del luogo

In Pontecorvo, i militari della locale Stazione, in ottemperanza all’ordinanza di sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno tratto in arresto un 36enne del posto, già censito per “reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio”, condannato all’espiazione di pena di un anno e 10 giorni a seguito di un cumulo di pene relative ai reati di furto aggravato ed evasione commessi tra il 2006 ed il 2013 nella provincia di Frosinone, parte dei quali accertati dai militari della Stazione di Pontecorvo e dell’Aliquota Radiomobile.

COMUNICATO STAMPA

Correlati