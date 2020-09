Pontecorvo (FR) – Acea Ato 5, sostituzione condotta via Tordoni. I lavori riprenderanno giovedi 17 settembre

Riprenderanno giovedì prossimo, 17 settembre, i lavori di sostituzione della rete di distribuzione idrica lungo via Tordoni a Pontecorvo. L’intervento riguarda una tratta di circa 800 metri e i relativi allacci. Le opere, già iniziate nelle scorse settimane, hanno subito purtroppo un momentaneo fermo, in attesa della nuova fornitura di alcuni elementi necessari al raccordo della condotta oggetto di rifacimento dopo che Acea Ato 5 era stata costretta a rimandare indietro un primo carico non idoneo.In un’ottica di ammodernamento ed efficientamento della rete, infatti, Acea Ato 5 ha progettato di realizzare le nuove condotte idriche utilizzando tubature in ghisa sferoidale, un materiale antico ma al contempo altamente performante in termini di resistenza e vita utile delle infrastrutture.Questa innovativa attività ha visto come prima opera proprio l’intervento che interessa la città di Pontecorvo che, tra i primi centri in Ciociaria, potrà giovarsi di una moderna opera idraulica destinata a durare nel tempo.Acea Ato 5, nel confermare il proprio impegno per una gestione sempre più efficace del servizio idrico integrato, scusandosi per il momentaneo contrattempo e il disagio, assicura la ripresa del cantiere già da giovedì prossimo.

