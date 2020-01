Pontecorvo (FR) – Abbellire la Città e promuovere le aziende del territorio

Questo il progetto redatto dall’amministrazione comunale per rendere sempre verdi le rotatorie di Pontecorvo e allo stesso tempo affidarle a soggetti privati che se ne prendono cura dietro sponsorizzazione del marchio.

È stata pubblicata sull’albo pretorio la determina con la quale si informano i cittadini e le aziende del territorio della possibilità di adottare un’aiuola e prendersene cura.“Questo è un modo per prendersi cura del verde pubblico con il coinvolgimento di soggetti privati che si impegnano a rendere sempre perfette e pulite le nostre rotatorie. Un progetto pubblicato sull’albo pretorio per questo invito quanti interessati a manifestare il proprio interesse al progetto di miglioramento dell’arredo urbano.Le rotatorie interessare si trovano tra Via San Giovanni Battista e Via Toscanini e una nell’intersezione tra Via San Tommaso D’Aquino e Via Vallario. Gli Sponsor che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di sistemazione e manutenzione delle aree verdi assegnate, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa , potranno promuovere la propria immagine posizionando e mantenendo un massimo di 3 cartelli Pubblicitari da installare esclusivamente all’interno della rotatoria e nel rispetto delle prescrizioni tecniche”. Lo comunica il sindacò Anselmo Rotondo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati