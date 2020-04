Pontecorvo (FR) – 27enne del luogo in manette per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

In Pontecorvo , i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 27enne del luogo, già censito per reati specifici, contro il patrimonio e la persona. Gli operanti, nel corso del controllo di un’autovettura condotta dal predetto hanno rinvenuto materiali che generalmente sono utilizzati per il confezionamento di stupefacenti, consistenti in bustine per il sottovuoto e rotolo di cellophane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nr.4 involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 1 grammo e mezzo di “cocaina”; nr.1 involucro di cellophane contenente poco meno di 20 grammi di “hashish”, nonché una confezione da 100 buste per sottovuoto ed una rotolo di cellophane usati per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A carico dello stesso è stata altresì comminata la sanzione amministrativa per l’inosservanza dei divieti imposti dal Decreto Covid-19.

fonte comunicato stampa – foto archivio