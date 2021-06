Pontecorvo, finanziamento di 2 mln di euro per la scuola Bergamaschi

Un maxi finanziamento da 2 milioni per avere una scuola totalmente rinnovata, completamente efficientata e a misura di bambino. Il comune di Pontecorvo nelle scorse ore ha ricevuto l’esito positivo ad una richiesta di finanziamento per l’edilizia scolastica avanzata nei mesi scorsi. Un progetto che coniuga sicurezza, ambiente ed ecosostenibilità.

Grandissima soddisfazione è stata espressa dal sindaco Anselmo Rotondo e dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Annagrazia Longo.

“Il finanziamento di 2 milioni di euro è stato ottenuto per la scuola Bergamaschi, dove attualmente c’è l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia.

L’intervento interesserà l’intero edificio che, per la prima volta, diventerà completamente green ed energeticamente autosufficiente con emissioni zero e consumo zero. L’obiettivo che si raggiungerà sarà la totale sicurezza dei bambini e degli operatori. Avremo, inoltre, un edificio totalmente green. Tematiche queste per la quali l’amministrazione comunale ormai da tempo porta avanti specifici progetti”, hanno spiegato il sindaco e l’assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo.

“L’intervento – ha aggiunto l’assessore Longo- avrà una durata di un anno e mezzo, e al fine di evitare ogni tipo di interruzione del servizio scolastico, faremo un avviso pubblico per reperire locali idonei e adatti per il servizio asilo nido e scuola dell’infanzia”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati