Pontecorvo – Emergenza abitativa, Belli:” garantire a tutti i cittadini il diritto ad usufruire di un’abitazione che rispetti la dignità umana”

Garantire a tutti i cittadini il diritto ad usufruire di un’abitazione che rispetti la dignità umana. Un’esigenza assoluta, ma che acquista ancora maggiore forza se rapportata ai soggetti più deboli della società e alle famiglie bisognose che, purtroppo spesso, avendo redditi molto bassi, sono costrette a vivere in alloggi di fortuna.

Per me e per Fratelli d’Italia è questa una situazione alla quale porre rimedio con urgenza attraverso interventi mirati che invertano una tendenza in atto da tanti, troppi anni.

In merito, partito e Governo sono al lavoro per dare corpo ad un piano di costruzione di nuovi edifici da destinare, nel rigoroso rispetto dei requisiti di legge, alle fasce meno abbienti della popolazione.

In ambito locale, mi preme segnalare quanto si farà a breve a Pontecorvo: qui, grazie ad una sinergia fra Comune ed Ater, è stato progettato un edificio che sarà riservato proprio a questa tipologia di nuclei familiari. Sorgerà in via San Giovanni Battista e conterrà 25 appartamenti di modernissima concezione, con grande attenzione, fra le altre cose, all’efficientamento energetico, a partire dagli impianti di riscaldamento.

Un segno concreto del nostro modo di intendere la politica, che per noi privilegerà sempre “il fare” piuttosto che “il dire”.

