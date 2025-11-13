Pontecorvo, dopo 50 anni si volta pagina: al via il nuovo piano urbanistico

PONTECORVO – Dopo mezzo secolo, Ponte corvo si prepara a rinnovare completamente il proprio assetto urbanistico. L’assessore all’urbanistica, Armando Satini, ha annunciato ufficialmente l’avvio della procedura per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), definendolo “una delle sfide più ambiziose” dell’amministrazione guidata dal sindaco Anselmo Rodondo.

“Quando il sindaco mi ha assegnato la delega all’urbanistica, sapevo di raccogliere una delle più grandi sfide dell’amministrazione comunale – ha dichiarato Satini – dotare Pontecorvo di un nuovo piano urbanistico per superare l’attuale regolamento, ormai vecchio di 50 anni. Finalmente ci siamo: il nostro comune avrà presto uno strumento fondamentale per pianificare crescita e sviluppo”.

L’incarico per la redazione della variante del piano è stato affidato a un gruppo di professionisti guidato dall’architetto Dario Giovini, nuovo responsabile dell’area urbanistica, con la collaborazione del geometra Amerigo Brocco, ex responsabile della stessa area. “Un risultato importante – ha sottolineato Satini – reso possibile anche grazie al pieno supporto del sindaco, che mi ha lasciato lavorare in autonomia, e all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a questo obiettivo”.

Il nuovo piano urbanistico rappresenterà uno strumento strategico per il rilancio della città, consentendo una pianificazione moderna e coerente con le esigenze di sviluppo urbano e territoriale di Pontecorvo.

