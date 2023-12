Pontecorvo, divieto botti e razzi pericolosi

Per la prima volta a Pontecorvo si è pensato di tutelare la sicurezza dei ragazzi, degli anziani e degli animali dai fuochi d’artificio pericolosi che creano disagi e danni. A capodanno ci si può divertire anche senza sparare botti impressionanti che, come ormai risaputo, creano danni a strutture foniche e informatiche.Ho deciso di fare un’ordinanza che vieta tali botti e razzi pericolosi proprio per questi motivi.Chi lo farà verrà multato e il materiale sequestrato. L’ordinanza è stata inviata alla prefettura, alla questura, al comando carabinieri che vigileranno sull’ottemperanza.

Comunicato stampa sindaco Anselmo Rotondo

