Pontecorvo, Di Prete rilancia: “Avanti con determinazione per il futuro della città”

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Pontecorvo il dibattito politico in vista delle prossime scadenze amministrative entra sempre più nel vivo. A prendere posizione è Giuliano Di Prete, che ribadisce con forza la volontà di proseguire il proprio percorso politico-amministrativo all’insegna della coerenza e della responsabilità verso la comunità.

«Avanti con determinazione, senza perdere la direzione», afferma Di Prete, sottolineando come alla base della sua visione ci sia un modello di amministrazione fondato su ascolto, impegno e rispetto per i cittadini. Un messaggio chiaro rivolto alla comunità di Pontecorvo, con l’obiettivo di rafforzare un percorso politico costruito nel tempo e condiviso con chi, quotidianamente, sceglie di partecipare alla vita pubblica della città.

Per Di Prete la linea resta quella della coerenza: «Non un passo indietro. Crediamo in un’idea di amministrazione seria e responsabile, capace di dare risposte concrete alla città». Parole che delineano la volontà di continuare un cammino politico basato sulla partecipazione e sul coinvolgimento diretto della comunità locale.

Nel suo intervento non manca il ringraziamento a quanti stanno sostenendo il progetto: «Grazie a chi continua a sostenerci. La fiducia che riceviamo è la spinta per andare avanti insieme». Un riconoscimento rivolto a sostenitori e cittadini che, secondo Di Prete, rappresentano il motore di un percorso costruito giorno dopo giorno.

Il messaggio politico è dunque netto: proseguire lungo una strada condivisa, con lo sguardo rivolto al futuro della città. «È il momento di scegliere per Pontecorvo – conclude – e di farlo insieme, con responsabilità e determinazione».

Un appello che suona come un invito alla partecipazione e alla consapevolezza civica in una fase decisiva per il futuro amministrativo della città.