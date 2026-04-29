Pontecorvo, Di Prete non si arrende: “Ricorso fino all’ultimo grado”

Dopo l’esclusione dalla corsa elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio, Giuliano Di Prete rilancia la sfida politica e giudiziaria. Il TAR del Lazio ha respinto oggi il ricorso presentato dalla lista civica “La Vera Alternativa – Di Prete Sindaco” contro il provvedimento di esclusione, confermando così l’estromissione dalla competizione elettorale.

Una decisione che, però, non segna la resa del candidato sindaco, deciso a proseguire la battaglia nelle sedi istituzionali. Il team legale della compagine sta infatti valutando il possibile ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio amministrativo, nel tentativo di ripristinare quella che viene definita una necessaria tutela del pluralismo democratico.

“Ho appreso la decisione del TAR e l’ho comunicata immediatamente ai cittadini di Pontecorvo, come mio dovere. Non mi fermo qui: esistono ancora strumenti legali per difendere il diritto democratico della nostra comunità di scegliere liberamente il proprio futuro. Li valuteremo e, se ci saranno i presupposti, li utilizzeremo tutti”, ha dichiarato Di Prete.

La vicenda continua così a scuotere il clima politico cittadino, trasformando l’esclusione della lista in un caso destinato a far discutere ancora nelle prossime ore. Sullo sfondo resta il tema della rappresentanza democratica, mentre cresce l’attesa per conoscere le prossime mosse giudiziarie della “Vera Alternativa”.