Pontecorvo, demolita la storica scaletta sul Liri: il Comune avvia una petizione per chiederne la ricostruzione

PONTECORVO – L’abbattimento della storica scaletta di accesso al fiume Liri accende il dibattito in città e spinge amministrazione comunale e cittadini ad avviare una petizione popolare per chiederne la ricostruzione. Una decisione che ha suscitato sorpresa e preoccupazione, soprattutto per le modalità con cui l’intervento sarebbe stato eseguito.

A chiarire la vicenda è stato il sindaco Anselmo Rotondo, che ha spiegato come il Comune non fosse stato informato preventivamente dell’operazione.

«In questi giorni è stata abbattuta la scaletta di accesso al fiume Liri senza che il Comune fosse stato preventivamente informato», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il disappunto dell’amministrazione.

La demolizione ha immediatamente acceso le reazioni di molti residenti, per i quali quell’accesso rappresentava da sempre un punto importante di fruizione del fiume. La scaletta, infatti, non era soltanto un semplice collegamento fisico alle sponde del Liri, ma anche un elemento simbolico e identitario per la comunità locale.

Negli anni quel passaggio ha consentito a cittadini e visitatori di raggiungere facilmente il fiume, uno dei luoghi più caratteristici e rappresentativi della città fluviale. Proprio per questo, la sua improvvisa scomparsa ha generato un diffuso malcontento e la richiesta di un rapido ripristino.

Da qui l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale insieme a numerosi cittadini. «Per questo motivo, insieme a decine di cittadini, abbiamo avviato una petizione popolare, di cui sono il primo firmatario, rivolta alla Regione per chiedere la ricostruzione dell’accesso al fiume Liri e il ripristino di un collegamento sicuro e fruibile per la comunità», ha spiegato il sindaco Rotondo.

La raccolta firme partirà nei prossimi giorni. I cittadini che vorranno sostenere l’iniziativa potranno sottoscrivere la petizione a partire da lunedì presso il comando della Polizia locale, negli orari di apertura al pubblico.

L’invito dell’amministrazione è quello di partecipare numerosi alla mobilitazione civica, per dimostrare quanto quell’accesso al fiume rappresenti un patrimonio condiviso e un punto di riferimento per la comunità di Pontecorvo.

