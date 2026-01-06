Pontecorvo, dal PNRR oltre 55 mila euro per rafforzare digitalizzazione e capacità amministrativa del Comune

Il Comune di Pontecorvo ottiene un finanziamento di 55.783 euro nell’ambito dell’avviso “Risorse in Comune”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziata attraverso il PNRR – Next Generation EU, destinata agli enti locali con popolazione compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

Le risorse assegnate consentiranno all’ente di rafforzare la propria capacità amministrativa, puntando su digitalizzazione, strumenti informatici e modernizzazione degli spazi di lavoro, con l’obiettivo di rendere la macchina comunale più efficiente, accessibile e orientata alle esigenze di cittadini e imprese.

A sottolineare il valore strategico del finanziamento è il vice sindaco e assessore alla Digitalizzazione, Michele Sirianni Notaro, che evidenzia come l’intervento rappresenti un passaggio fondamentale nel percorso di innovazione dell’amministrazione comunale. «Questo finanziamento – spiega – rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la capacità amministrativa del Comune e accelerare il processo di innovazione digitale. Le risorse permetteranno di investire in infrastrutture digitali, strumenti informatici e spazi di lavoro più moderni ed efficienti, con ricadute positive sulla qualità dei servizi e sull’organizzazione interna».

Nel dettaglio, gli interventi previsti mirano al potenziamento delle infrastrutture digitali, all’aggiornamento dei sistemi informatici e alla riqualificazione degli ambienti di lavoro, elementi considerati essenziali per migliorare le performance dell’ente e garantire servizi più rapidi, funzionali e vicini alle esigenze della comunità.

Un ulteriore tassello, dunque, nel processo di modernizzazione del Comune di Pontecorvo, che attraverso le opportunità offerte dal PNRR punta a costruire una pubblica amministrazione più innovativa, efficiente e al passo con le sfide del presente.

Correlati