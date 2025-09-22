Pontecorvo, convocato il Consiglio Comunale: in aula il progetto per l’adeguamento sismico dell’Itis Galilei

Pontecorvo – È stato convocato il Consiglio Comunale che si riunirà in prima convocazione mercoledì 24 settembre alle ore 9.30, e, in caso di mancanza del numero legale, in seconda convocazione giovedì 25 settembre alle ore 9.31.

All’ordine del giorno figurano quattro punti, due dei quali di particolare rilievo per il settore scolastico cittadino. In discussione, infatti, i lavori di adeguamento sismico – con demolizione e ricostruzione del capannone – e l’ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pontecorvo – Itis Galilei”. Un progetto che interessa direttamente la comunità scolastica e che rappresenta un passaggio fondamentale sia sul fronte della sicurezza sia per il potenziamento delle strutture educative del territorio.

Gli altri due punti riguarderanno invece la ratifica di variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, che saranno sottoposte al voto dell’assise civica.

L’appuntamento in Consiglio si preannuncia dunque di grande interesse, in particolare per studenti, famiglie e personale scolastico, in attesa di vedere concretizzarsi un intervento che potrebbe segnare un miglioramento significativo nella qualità e nella sicurezza dell’offerta formativa.

