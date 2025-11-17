Pontecorvo, convocato il Consiglio comunale: in aula il progetto per la nuova caserma dei Carabinieri

Il presidente del Consiglio comunale di Pontecorvo, Fernando Carnevale, ha ufficialmente convocato l’assise cittadina per mercoledì alle ore 15.45, in prima convocazione, e per giovedì alla stessa ora in caso di seduta rinviata. Una riunione che si preannuncia particolarmente rilevante per il futuro amministrativo e infrastrutturale della città, con diversi punti all’ordine del giorno destinati a incidere sulla programmazione dell’ente.

Tra le questioni di maggiore peso figura l’esame del progetto “Casa del Carabiniere 2030”, il piano nazionale volto al rinnovamento e alla modernizzazione delle strutture dell’Arma. Il Consiglio sarà chiamato ad autorizzare la cessione in diritto di proprietà delle aree necessarie al Demanio dello Stato per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Pontecorvo.

Un passaggio amministrativo determinante, che consentirà di avviare l’iter per la costruzione di un’infrastruttura moderna, funzionale e pienamente rispondente agli standard operativi richiesti dalle esigenze dell’Arma.

Accanto ai provvedimenti di natura infrastrutturale, l’assise sarà chiamata a discutere anche il nuovo regolamento per il controllo analogo sull’Azienda Speciale “In Multiservizi” di Pontecorvo. Il documento definisce le modalità attraverso cui il Comune esercita la supervisione sull’ente strumentale, assicurando trasparenza, efficienza e allineamento agli indirizzi dell’amministrazione.

L’approvazione del regolamento rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della governance locale, con l’obiettivo di garantire una gestione dei servizi pubblici conforme ai principi di buona amministrazione e di controllo efficace.

A completare l’ordine del giorno, diverse ratifiche relative a variazioni di bilancio, a testimonianza di una seduta densa di adempimenti tecnici e decisioni strategiche per la città.

Il Consiglio comunale di mercoledì si annuncia dunque come un momento cruciale per Pontecorvo, chiamata a compiere passi significativi verso il potenziamento delle proprie infrastrutture e il consolidamento degli strumenti di gestione amministrativa.

