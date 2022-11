Pontecorvo – Controllo straordinario del territorio dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo nei giorni scorsi hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa con particolare riferimento ai reati predatori, anche in relazione a recenti eventi delittuosi che hanno interessato vari Comuni della Compagnia. Nell’ambito dei servizi preventivi 4 persone controllate in circostanze sospette nel centro di Ceprano, sono state proposte alla Questura di Frosinone per l’irrogazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune per anni 3.

Nel dettaglio, una 24enne rumena, domiciliata a Napoli, è stata fermata dai Carabinieri di Ceprano mentre si aggirava per le vie cittadine con fare sospetto. Nel corso del controllo la donna, che non ha fornito valide motivazioni circa la presenza in quella località, è stata trovata in possesso di un telefono cellullare, Iphone 14, ancora confezionato, sul quale sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Nel medesimo contesto, a seguito di segnalazione, i militari della Stazione Carabinieri di Pico, bloccavano in Ceprano un’autovettura di grossa cilindrata, con a bordo tre soggetti, un 23enne risultato essere il coniuge della 24enne fermata poco prima, ed una donna 51enne ed un giovane 22enne tutti di nazionalità rumena. All’esito del controllo a carico dei tre stranieri che non hanno fornito valide motivazioni circa la loro presenza, sono state avviate le procedure per irrogazione della misura del divieto di ritorno in Ceprano per anni 3, e l’autovettura, una BMW SW con targa bulgara, all’interno della quale vi erano vari attrezzi, è stata sanzionata per violazioni alle norme del C.d.S..

Nel corso dei servizi sono stati controllati 35 veicoli ed identificate circa 80 persone. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone, due giovani assuntori di sostanze stupefacenti, un ventinovenne e un 23enne, rispettivamente di Aquino e Pontecorvo, trovati in possesso di modica quantità, per uso personale, di sostanza del tipo cocaina e hashish.

I Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno senza soluzione di continuità per rendere questo territorio sempre più sicuro.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO