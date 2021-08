Pontecorvo, controllo del territorio: i risultati

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito dei controlli di Ferragosto finalizzati a garantire una maggiore sicurezza sulle principali arterie stradali, deferivano in stato di libertà un 23enne di Piedimonte San Germano, già censito per violazioni in materia di stupefacenti e violazioni penali al C.D.S., perché responsabile di “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”.Il giovane, controllato in Aquino alla guida della propria autovettura in compagnia di un 19enne ed un 17enne, entrambi residenti a Castrocielo, a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di uno sfollagente telescopico della lunghezza totale di cm. 56. Nel medesimo contesto, sottoposti anche i due passeggeri a perquisizione personale, gli stessi venivano trovati in possesso rispettivamente di gr. 1 circa e gr. 2,2 di hashish e pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti.Lo sfollagente e la sostanza stupefacente venivano sottoposti a sequestro.

