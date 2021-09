Pontecorvo, controllo del territorio: i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo in questo fine settimana hanno effettuato servizi finalizzati al controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati predatori nonché contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati conseguiti i seguenti risultati:-I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore, un 24enne residente a Piedimonte San Germano, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti. Al controllo effettuato dai militari operanti, il giovane è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno quattro recipienti in plastica contenenti 13,8 grammi di marijuana e 5,9 grammi di hashish.-I Carabinieri di Ceprano hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 26enne residente a Frosinone, con precedenti in materia di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish.I Carabinieri di San Giorgio a Liri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 27enne, del posto, con precedenti in materia di stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish.

comunicato stampa – foto archivio