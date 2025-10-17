Pontecorvo: controlli straordinari dell’Arma per il contrasto alla droga e reati predatori

Nell’ambito di una mirata e articolata operazione di controllo del territorio, predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, è stato intensificato il monitoraggio nell’area della Compagnia di Pontecorvo e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e i reati predatori.

In campo 10 pattuglie e 20 militari, impegnati in posti di controllo, perquisizioni e verifiche mirate. Complessivamente sono state identificate 167 persone e controllati 126 veicoli, elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 2 patenti di guida. Effettuate anche perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, con la segnalazione di tre soggetti: uno per guida in stato di ebbrezza e due per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

In San Giovanni Incarico i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo residente nel Casertano, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Fermato alla guida di un furgone mentre si aggirava nel centro abitato, è stato trovato in possesso di una pesante mazza da baseball in legno, della quale non ha saputo giustificare il possesso. L’oggetto è stato sequestrato e avviata la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune.

In Ceprano i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 25enne della provincia di Taranto, già gravato da precedenti, per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici. L’uomo era in auto con un 24enne del posto, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di 0,32 grammi di hashish.

Ad Aquino i Carabinieri della Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 56enne della provincia di Latina per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto a controllo alla guida della propria autovettura, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,85 g/l. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Ad Ausonia i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 45enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato alla guida del proprio motociclo, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi e della somma di 280 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Segnalato altresì, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, un 40enne trovato con un cucchiaio intriso di sostanza presumibilmente stupefacente (eroina).

A Pontecorvo i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di detenzione domiciliare nei confronti di un 50enne del luogo, condannato a 1 anno, 5 mesi e 29 giorni di reclusione.

FOTO ARCHIVIO