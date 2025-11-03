Pontecorvo: Controlli straordinari dei Carabinieri nel sud della provincia di Frosinone

Giornate di intensa attività per i Carabinieri nel sud della provincia di Frosinone, dove – nei territori di Pontecorvo, Ceprano, Ausonia ed Esperia – durante il fine settimana è stato effettuato un ampio servizio di controllo straordinario del territorio, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio, in particolare i furti ai danni di abitazioni e attività commerciali.

Durante i servizi, diversi interventi hanno portato all’individuazione di persone coinvolte in violazioni amministrative e penali. In particolare, un uomo è stato sorpreso mentre si trovava in un comune dal quale gli era vietato l’accesso, violando un provvedimento già emesso nei suoi confronti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Un altro soggetto è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina, destinata all’uso personale.

Nel corso di un controllo stradale, i militari hanno inoltre accertato un caso di guida in stato di ebbrezza: l’automobilista, rimasto coinvolto in un incidente senza feriti, presentava un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Gli sono stati ritirati la patente di guida e il veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo.

Durante un altro servizio i Carabinieri hanno invece rinvenuto, nel corso di una perquisizione in un immobile nella disponibilità di un uomo, grammi 0,64 di cocaina e materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della sostanza. Tutto è stato posto sotto sequestro.

Il bilancio complessivo del servizio parla di:

136 persone identificate e 101 veicoli controllati ;

10 persone sottoposte a controlli etilometrici ;

10 perquisizioni ;

5 sanzioni al Codice della Strada .

L’attività rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza messa in campo dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale, per garantire un controllo costante delle aree più sensibili e una risposta concreta alle esigenze di legalità espresse dalle comunità locali.