Pontecorvo, controlli del territorio: i risultati

La Compagnia Carabinieri di Pontecorvo ha effettuato numerosi controlli circa il rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da covid-19, nonchè attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone un 24enne, con precedenti per reati contro la persona, una 23enne già censita per reati contro la persona e violazione della legge sugli stupefacenti ed una 16enne, tutti residenti a Pontecorvo. Nel corso di un controllo effettuato dai miliatri operanti i giovani, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di due stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 0,6 grammi.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati