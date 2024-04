Pontecorvo, controlli dei Carabinieri sui luoghi di lavoro: sanzioni per € 21.000

I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno proceduto ad ispezionare un esercizio pubblico del luogo, sorprendendo, al suo interno, un lavoratore privo di contratto. Non avendo regolarizzato il lavoratore, il proprietario dell’esercizio commerciale non aveva provveduto, di conseguenza, in qualità di datore di lavoro, a nominargli il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, a fornirgli una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza e a far sottoporre, lo stesso, a visita medica preventiva attestante idoneità psico-fisica.Per le violazioni riscontrate, al titolare dell’esercizio, venivano contestate sanzioni amministrative per la somma complessiva di € 21.000 circa.

COMUNICATO STAMPA