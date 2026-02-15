Pontecorvo, controlli dei Carabinieri: multe a fruttivendolo e autolavaggio per irregolarità

Pontecorvo , i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati nella fase esecutiva dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina e di quelli del Nucleo ispettorato del Lavoro. CC. di Frosinone, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali operanti sul territorio. Nel corso delle verifiche presso una fruttiera, veniva riscontrata la mancata informazione relativa all’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli esposti alla vendita. Per tale violazione è stata applicata una sanzione amministrativa pari a euro 1.100,00. Analogo controllo veniva eseguito presso un autolavaggio a mano. Al termine dell’ispezione veniva accertata, da parte del datore di lavoro, la mancata sottoposizione dei lavoratori alla prescritta visita medica finalizzata all’attestazione dell’idoneità psicofisica. Inoltre, veniva rilevata la presenza di un impianto audiovisivo con possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in assenza della prevista autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro e del consenso degli operai. Per tali violazioni sono state contestate ammende per complessivi euro 1.800,00. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori, nonché la corretta informazione a favore dei consumatori.

foto archivio