Pontecorvo : Controlli dei Carabinieri, due minori deferiti per tentata rapina

Continua l’attività di prevenzione e repressione di reati da parte dei Carabinieri di Pontecorvo (Fr), su tutto il territorio di riferimento.Nel quadro di specifici servizi, infatti, che hanno interessato tutto il territorio di competenza, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo (Fr) hanno deferito in stato di libertà, per “tentata rapina in concorso” due 17enni di origine egiziana, entrambi domiciliati presso case famiglia nella Provincia di Frosinone, già gravati da precedenti di Polizia.I due, arrivati in questo Centro, hanno avvicinato un 20enne loro connazionale e, con percosse e minacce, hanno tentato di appropriarsi del suo telefono cellulare e del portafoglio. La vittima, che ha opposto resistenza, è riuscito a fuggire e raggiungere, subito dopo, la locale Caserma dei Carabinieri per denunciare la condotta delittuosa di cui era stato vittima. Il giovane, dopo avere raccontato l’accaduto, ha fornito una dettagliata descrizione dei suoi aggressori e ciò ha consentito, a una delle diverse pattuglie impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio, di individuare i due minori che, per far perdere le proprie tracce, hanno provato a nascondersi per le vie cittadine.Il giovane, per l’aggressione subita, ha riportato lesioni per le quali ha rifiutato il trasporto, da parte del personale medico del 118 prontamente intervenuto, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cassino.Entrambi i minori deferiti venivano e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dei minori di Roma, immediatamente avvisata di quanto accaduto. È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

