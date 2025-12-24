Pontecorvo, controlli a tappeto dei carabinieri: irregolarità in tre attività, sospeso un autolavaggio

Controlli a tappeto dei Carabinieri nelle attività commerciali di Pontecorvo, con un’operazione congiunta che ha visto impegnati i militari della Stazione locale unitamente al personale dei N.A.S. di Latina e al N.I.L. di Frosinone. Le verifiche, mirate alla tutela della sicurezza sul lavoro e della salute pubblica, hanno fatto emergere irregolarità rilevanti in tre esercizi del territorio. L’ispezione più significativa ha riguardato un autolavaggio a mano, dove i Carabinieri hanno trovato un lavoratore in nero e una lunga serie di inadempienze in materia di sicurezza: dall’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi alla mancanza del medico competente, passando per la formazione non effettuata e dotazioni di emergenza carenti. Il quadro emerso ha portato alla sospensione immediata dell’attività, stimata in circa 100 mila euro di valore, oltre alla contestazione di ammende per 17.731,77 euro e sanzioni amministrative per 6.950 euro. Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in un esercizio di vendita di prodotti dolciari, dove i militari hanno segnalato carenze igienico–sanitarie. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 1.000 euro. Controlli anche in un bar, dove è stato accertato il mancato rispetto del divieto di fumo all’interno dei locali. In questo caso la sanzione elevata ammonta a 440 euro. L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, con cui i Carabinieri puntano a garantire legalità, sicurezza e tutela dei consumatori.

Correlati