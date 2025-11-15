Pontecorvo, cerimonia in memoria del Ten. Col. Cristiano Congiu nel 17° anniversario della Giornata dedicata ai Caduti nelle Missioni di Pace

Nella mattinata del 14 novembre, presso il cimitero di Pontecorvo, si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione della 17ª Giornata in ricordo dei Caduti militari e civili nelle Missioni Internazionali di Pace. Il momento di raccoglimento è stato dedicato al Tenente Colonnello Cristiano Congiu, caduto in Afghanistan il 3 giugno 2011 mentre era impegnato in operazioni di stabilizzazione e supporto alla popolazione locale.

Alla cerimonia erano presenti i familiari dell’Ufficiale, tra cui la moglie e il fratello, il Sindaco di Pontecorvo con una rappresentanza dell’amministrazione comunale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, una delegazione della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e una squadra della Protezione Civile.

Nel corso della commemorazione è stata deposta una corona sulla tomba del Ten. Col. Congiu, gesto simbolico di riconoscenza e memoria condivisa da istituzioni, associazioni e cittadini. Il Cappellano Militare della Legione Carabinieri Lazio, don Eugenio Campini, ha tenuto una breve e sentita omelia ricordando il valore, il coraggio e il sacrificio del militare. La cerimonia si è conclusa in un clima di profondo raccoglimento, rinnovando l’impegno collettivo a preservare il ricordo di tutti i Caduti nelle missioni internazionali di pace.