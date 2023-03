Pontecorvo, celebrato il Precetto Pasquale dedicato ai Carabinieri della locale Compagnia

Si è celebrato ieri sera, a Pontecorvo (FR), presso la suggestiva Chiesa di San Paolo, il Precetto Pasquale dedicato ai Carabinieri della locale Compagnia.

Per l’occasione, la Santa Messa è stata concelebrata dal Cappellano Militare della Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, Don Eugenio Campini, e dal sacerdote Don Lucio Fusco, alla presenza di tutti i militari dipendenti e dei loro familiari, nonché delle locali Associazioni Nazionali Carabinieri.

Nel corso dell’Omelia, il Cappellano militare ha invitato tutti, in occasione dell’approssimarsi della Santa Pasqua, a “trovare il tempo per una sana riflessione su quanto sta accadendo e ad essere sempre attenti a non cedere alle tentazioni che possono annidarsi durante il cammino, sia personale sia professionale, di ogni militare”.

Anche Don Lucio Fusco, nel corso della celebrazione, ha voluto testimoniare la grande vicinanza che sia la Chiesa sia la collettività hanno nei confronti della Benemerita ed ha ricordato come, da sempre, le due Istituzioni, Chiesa ed Arma dei Carabinieri, rappresentino un “pilastro” fondamentale, un punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini di questo Paese.

Infine, a sugellare quel patto di continuità tra l’Arma in servizio e quella in congedo, c’è stato il momento della foto di gruppo quale testimonianza e ricordo di una serata all’insegna dell’unione e del raccoglimento foriero di serenità in vista delle prossime festività pasquali.

COMUNICATO STAMPA