Pontecorvo, Casa della Salute: nuovo servizio di ECG in telemedicina

Tra pochi giorni, a ottobre partirà presso la Casa della Salute di Pontecorvo il nuovo servizio di telemedicina degli Elettrocardiogrammi.Secondo il piano, gli accertamenti cardiologici verranno eseguiti il mercoledì e il venerdì per un totale di 20 ECG a settimana.“Questo é un servizio fondamentale per il nostro territorio e soprattutto per gli utenti che hanno difficoltà nel fare questo importantissimo esame cardiologico, che verrà eseguito attraverso la prenotazione Cup. Ringraziamo in primis il direttore generale dell’asl di Frosinone la dottoressa Pierpaola d’Alessandro, il direttore del distretto D Angela Gabriele e il responsabile della Casa della Salute di Pontecorvo dottor Giuseppe Tronci per il lavoro che stanno facendo per potenziare la nostra struttura sanitaria e dare più servizi ai cittadini. Allo stesso modo ringraziamo la dottoressa Gemmiti Responsabile del Reparto di Cardiologia del Polo ospedaliero Santissima Trinità di Sora che ha messo a disposizione il personale medico per la telerefertazione”, hanno dichiarato in una congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla Sanità, Gianluca Narducci.

comunicato stampa