Pontecorvo: carro prende fuoco durante la sfilata di Carnevale, paura tra le persone e alcuni feriti

Un incidente si è verificato durante la sfilata di Carnevale a Pontecorvo nel pomeriggio di oggi. Durante la parata allegorica, uno dei carri ha improvvisamente preso fuoco, scatenando il fuggi fuggi generale, mentre alcune sono rimaste ferite .

Il rogo sarebbe divampato improvvisamente, forse a causa di un cortocircuito o di un malfunzionamento del sistema elettrico del carro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118, che hanno trasportato alcuni feriti in ospedale.

Questa la dichiarazione del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo in un video pubblicato sui social: “Purtroppo un incidente che non doveva accadere, un incidente di percorso. Questo può accadere e non ci sono feriti gravi. Voglio tranquillizzare la popolazione, ma solo qualche ustionato che per precauzione è stato trasferito all’ospedale di Cassino. D’accordo con il Capitano Taglietti e il comandante di stazione Parrillo, abbiamo deciso che era giusto continuare la manifestazione. Appena i Vigili del Fuoco, che ringrazio così come le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le associazioni che hanno evitato il peggio, è giusto che gli altri carristi proseguano il percorso anche nel nome, per conto di Rosati, che ha avuto questa sfentura, alla quale va tutta la nostra solidarietà, perché non doveva accadere, ma è accaduto, però la manifestazione deve andare avanti, perché un lavoro di squadra nostro, forte, continuo, è quello dei carristi deve proseguire, deve proseguire.”