Pontecorvo, bilancio e polemiche: l’opposizione all’attacco

A Pontecorvo, il dibattito politico si infiamma dopo l’ultima seduta del consiglio comunale. Al centro delle polemiche c’è l’approvazione del bilancio comunale, che ha visto l’astensione dei consiglieri di minoranza. Una scelta che ha suscitato le critiche del sindaco Anselmo Rotondo e dell’assessore al bilancio Notaro, ma che l’opposizione difende con forza.

I consiglieri Di Prete, Tribini, Belli, Paliotta e Roscia, infatti, hanno risposto punto per punto, ribadendo la loro visione: “È semplicistico e riduttivo affermare che tutto vada per il meglio nella nostra città, che l’amministrazione stia operando in modo ottimale e che tutti gli interventi previsti nelle loro linee programmatiche siano in corso di realizzazione.”

Uno dei temi su cui si concentra la critica è la trasparenza: l’opposizione denuncia il mancato avvio dello streaming delle sedute consiliari, una richiesta avanzata già cinque anni fa e mai accolta. “Se i cittadini avessero avuto la possibilità di seguire i lavori del consiglio comunale in diretta, avrebbero potuto comprendere autonomamente le ragioni della nostra astensione”, sottolineano i consiglieri di minoranza.

Le accuse: servizi in calo e scelte discutibili

Ma la questione non si ferma solo alla gestione del bilancio. Secondo l’opposizione, dopo due mandati consecutivi del sindaco Rotondo, la città avrebbe subito un costante declino, con un peggioramento nell’efficienza dei servizi ai cittadini. Tra i temi più critici emergono le polemiche sui concorsi pubblici banditi dal Comune, la gestione del commercio locale e le condizioni delle infrastrutture.

L’invito della minoranza è chiaro: meno proclami, più impegno e collaborazione. “L’amministrazione lavori con più determinazione e in silenzio, cercando un maggiore confronto con l’opposizione”, è l’appello lanciato dai consiglieri di minoranza, che promettono di continuare a vigilare sull’operato della giunta comunale.

La tensione resta alta, e il confronto politico si preannuncia ancora acceso nei prossimi mesi.