Pontecorvo, Battisti: “Approvato emendamento su manifestazioni carnevale, riconoscimento prestigioso”

“Approvato in consiglio regionale un emendamento alla proposta di legge regionale 166 sulle variazioni di Bilancio che recepisce quello da me presentato inerente il Carnevale di Pontecorvo. La riformulazuone, condivisa con tutti i colleghi del territorio e presentata dall’Assessore Righini che ringrazio, sarà rivolta a tutti i comuni che svolgono una manifestazione storica del Carnevale. Un riconoscimento di assoluto prestigio per la storica manifestazione pontecorvese: in questo modo, infatti, la Regione Lazio contribuirà alla realizzazione degli eventi riconoscendo il prestigio per tutto il territorio regionale come manifestazioni capaci di attrarre un importante flusso turistico ed economico, nonché dal grande valore identitario, culturale e sociale”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Il contributo economico – spiega – sarà di massimo 30 mila euro per ognuno di questi eventi riconosciuti. Un impegno portato a termine che avevo preso con la comunità Pontecorvese, con gli amministratori ed, in particolare, con le associazioni che si dedicano con impegno e passione nella preparazione di un evento che dà lustro all’intera regione”.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO