Pontecorvo – Bambini e adolescenti ancora in attesa delle attività estive a loro dedicate

Il Comune di Pontecorvo ha ottenuto un finanziamento di 13.000 euro dal Ministero per la Famiglia, destinato alla realizzazione di campi estivi e attività socio-educative rivolte ai minori del nostro territorio.

Si tratta di un’opportunità preziosa, pensata per offrire momenti di crescita, socializzazione e svago a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, soprattutto in un periodo, quello estivo, in cui molte famiglie si trovano a dover conciliare i tempi di vita e lavoro con il bisogno di garantire ai propri figli esperienze pensate per valorizzare il tempo libero in modo formativo e inclusivo.

Il 10 giugno il Sindaco annunciava con entusiasmo l’arrivo del contributo.

Oggi è 2 luglio e, a distanza di oltre venti giorni, non è stata ancora fornita alcuna informazione ufficiale sull’organizzazione dei campi estivi: nessuna indicazione sui progetti previsti, né sulle modalità di adesione, né sul calendario delle attività.

A prescindere dall’arrivo dei fondi, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere per tempo, considerando che l’estate arriva ogni anno, una programmazione educativa estiva, con attività pensate per permettere a bambini e adolescenti di vivere esperienze positive, formative e aggregative.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione scritta, chiedendo chiarimenti puntuali sui tempi, i contenuti e le modalità di attuazione di queste attività.

Mi auguro che l’Amministrazione comunale comunichi quanto prima tutte le informazioni necessarie, perché i bambini così come gli adolescenti non possono aspettare.

Comunicato stampa consigliera comunale Pontecorvo Angela Tribini