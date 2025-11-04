Pontecorvo – arrestato un 55enne residente nella provincia di Pesaro

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo durante l’espletamento di un servizio perlustrativo volto a contrastare i reati predatori, in particolare i furti ai danni di abitazioni e attività commerciali, procedevano al controllo di un veicolo di grossa cilindrata, ritenuto sospetto dai militari operanti, condotto da un 55enne pluripregiudicato residente nella provincia di Pesaro, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e violazioni leggi sulle armi e stupefacenti. Da approfonditi accertamenti, lo stesso risultava essere destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Pesaro, dovendo espiare la pena di anni 2 (due) e mesi 2 (due) di reclusione, per il reato di associazione per delinquere finalizzato all’estorsione e sfruttamento della prostituzione. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

