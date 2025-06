Pontecorvo – Arrestato 55enne per riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni

Nella tarda serata del 5 giugno 2025, i militari della Compagnia Carabinieri – NOR Aliquota Operativa -, unitamente al personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, notificavano ordinanza applicativa di misura cautelare personale in regime di arresti domiciliari, emessa dal GIP di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 55enne di Pontecorvo ritenuto presunto organizzatore e promotore della associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni, che portò gli stessi militari ad eseguire una vasta operazione, lo scorso 30 maggio, nel corso della quale vennero effettuate numerose perquisizioni nonché sequestri di società, attività commerciali ed auto di lusso. All’appello, da quella notte, mancava solo lui, ma gli investigatori, anche in collaborazione con i collaterali investigativi stranieri, erano già sulle tracce dell’uomo che, dopo l’arresto, è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo arresto si inserisce in prosecuzione della lunga e articolata attività investigativa, avviata nell’ottobre 2021, che si era conclusa con una vasta operazione nei confronti del sodalizio criminale, operante prevalentemente nella provincia di Frosinone, ma con ramificazioni e interessi economici estesi su tutto il territorio nazionale ed estero, anche attraverso l’utilizzo di società di riferimento con sedi legali ed operative anche nella Repubblica Federale di Germania.

foto archivio