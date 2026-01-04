Pontecorvo – Arrestata una donna. Dovrà scontare due anni e sei mesi in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo hanno rintracciato e arrestato una 49enne, già nota alle forze dell’ordine, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Grazie alla attività informativa dei militari, è stato accertato che la donna si trovava in Piemonte. I Carabinieri hanno quindi iniziato a monitorarne gli spostamenti e, una volta giunta nel comune di residenza, hanno proceduto al suo arresto. La donna deve espiare una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.600 euro, per una serie di gravi reati, tra cui furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e minaccia, commessi tra il 2013 e il 2024. Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Rebibbia, dove sconterà la pena inflitta dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, a tutela della legalità e della sicurezza della comunità.

FOTO ARCHIVIO