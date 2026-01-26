Pontecorvo, apre lo sportello psicologico per i giovani: un servizio fondamentale per il futuro della comunità

Il Comune di Pontecorvo ha attivato uno sportello psicologico rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni, un’iniziativa di grande valore sociale che risponde in modo concreto ai disagi sempre più diffusi tra le nuove generazioni. Il servizio sarà attivo per un anno e rappresenta un importante punto di riferimento per l’ascolto, il supporto e l’orientamento psicologico.Si tratta di un progetto di particolare rilievo non solo per la città, ma per l’intera provincia: dopo Frosinone, Pontecorvo è infatti l’unico Comune della provincia di Frosinone ad aver attivato uno sportello di questo tipo. Un dato che sottolinea la portata e il coraggio di una scelta amministrativa attenta ai bisogni reali della popolazione più giovane.«Ho voluto fortemente questo sportello – dichiara Vanessa Pretola, amministratrice comunale delegata ai Servizi Sociali – perché i giovani oggi vivono un periodo storico complesso, segnato da incertezze, fragilità emotive e difficoltà relazionali. Era doveroso offrire loro uno spazio sicuro, professionale e accessibile in cui potersi esprimere e sentirsi ascoltati».Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia e dei profondi cambiamenti sociali ed economici, il disagio giovanile si è manifestato in forme sempre più evidenti: ansia, solitudine, difficoltà scolastiche e lavorative, smarrimento rispetto al futuro. Lo sportello psicologico nasce proprio per intercettare questi bisogni e fornire un supporto tempestivo e qualificato.«Sono molto soddisfatta del lavoro che sto portando avanti nell’ambito dei servizi sociali – prosegue Pretola – perché credo che una comunità cresca davvero solo quando non lascia indietro nessuno, soprattutto i suoi giovani. Questo sportello è un investimento sul benessere, sulla prevenzione e sul futuro del nostro paese».La consigliera ha voluto inoltre ringraziare la dottoressa Nicole Ferrante, che si è messa a disposizione con grande professionalità e sensibilità per la realizzazione di questo progetto, contribuendo in modo determinante alla sua attivazione.L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Pontecorvo nel rafforzare i servizi alla persona e nel costruire una rete di sostegno concreta e vicina ai cittadini. Un segnale chiaro di attenzione e responsabilità verso una generazione che chiede ascolto, opportunità e fiducia.

Delegata ai servizi sociali Vanessa Pretola