Pontecorvo Amministrative 2026 – Fiorito: “Con Rotondo fino alla vittoria”

“Come Coordinatore Provinciale dell’UDC voglio ribadire il mio sostegno personale e quello del mio partito alla Candidatura a Sindaco del Dott. Anselmo Rotondo, sostegno pienamente esteso alla intera lista a lui collegata nella quale l’UDC ha candidato un membro del proprio direttivo cittadino di Pontecorvo.

Ritengo che il Sindaco Rotondo di concerto con la propria squadra di Consiglieri ed Assessori abbia ben amministrato Pontecorvo e che la lista che lo sostiene, “Noi tra Voi”, sia formata da candidati, molto competenti e determinati.

Ai consiglieri uscenti che porteranno in dote la loro ottima esperienza amministrativa, si sono aggiunti giovani e professionisti fortemente motivati che potranno dare il loro significativo contributo in ogni aspetto delle problematiche e delle tematiche che una Amministrazione comunale deve affrontare quotidianamente.

Un ringraziamento sincero va a tutto il Direttivo dell’UDC di Pontecorvo che si sta prodigando ogni giorno in questa appassionante campagna elettorale.

Ad maiora”.

Dott. Andrea Fiorito

Coordinatore del Partito UDC per la Provincia di Frosinone

Responsabile Regionale UDC delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Lazio

Nota stampa di Anselmo Rotondo

“Sono felice che l’UDC Provinciale con in testa il Segretario Dott. Andrea Fiorito possa sponsorizzare la nostra squadra perché credo che indipendentemente dall’aspetto politico, essendo la nostra una lista civica ad ampio respiro, abbia individuato in noi una squadra competente, una squadra capace di amministrare la città in un progetto lungo che porterà a compimento le opere iniziate. Quelle che abbiamo terminato sono sotto gli occhi di tutti e altre sono programmate e progettate con ampia possibilità di realizzazione. L’appoggio dell’UDC è per noi importante come lo è anche l’appoggio degli altri gruppi e ciò ci porta fiducia e serenità man mano che si avvicinano le elezioni perché siamo convinti che questa è l’unica strada che i cittadini di Pontecorvo potranno scegliere per il bene della comunità.

Ringrazio il Segretario Provinciale dell’UDC Dott. Andrea Fiorito ed i suoi collaboratori che sono sul territorio e che si prodigano per il sostegno a noi”.

Dott. Anselmo Rotondo

Sindaco di Pontecorvo