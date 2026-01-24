Pontecorvo, amministrative 2026: Di Prete sulla ricandidatura di Belli «Scelta di coerenza e rispetto verso i cittadini»

Di Augusto D’Ambrogio

PONTECORVO – In vista delle elezioni amministrative del 2026, Giuliano Di Prete interviene per commentare la decisione della consigliera comunale di minoranza Nadia Belli di ricandidarsi, condividendo con lui il percorso politico. Parole che rafforzano il senso di continuità e di responsabilità alla base della scelta annunciata nei giorni scorsi.Di Prete parla di una candidatura che nasce dalla coerenza e dal rispetto verso i cittadini che, in passato, hanno già espresso fiducia. Un passaggio che sottolinea la volontà di proseguire il lavoro avviato senza scorciatoie e senza logiche di convenienza. «Questa candidatura è una scelta di coerenza e di rispetto verso chi ci ha dato fiducia – afferma –. Continuiamo questo percorso insieme a chi crede in noi, con serietà e responsabilità, aprendo il confronto e lavorando sui contenuti».

Un messaggio chiaro, che mette al centro il metodo e il merito delle proposte, piuttosto che la ricerca di visibilità o di posizionamenti politici. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un progetto credibile, fondato sul confronto e sulla partecipazione, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità di Pontecorvo.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’annuncio degli altri componenti che faranno parte della lista a sostegno di Giuliano Di Prete, passaggio che contribuirà a delineare in maniera più compiuta l’assetto politico e programmatico in vista della prossima tornata elettorale.