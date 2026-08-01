Pontecorvo alza la voce: sì alla petizione europea per salute e ambiente

PONTECORVO – Il Consiglio comunale ha approvato l’adesione alla petizione rivolta al Parlamento Europeo per la tutela della salute, dell’ambiente e del diritto a vivere in un territorio più sicuro e sostenibile. Una decisione che rappresenta un segnale di unità istituzionale su un tema particolarmente sentito dai cittadini della Valle del Liri.

A sottolineare il valore del voto espresso dall’assemblea è l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Giuseppe Del Signore, che ha parlato di una scelta di responsabilità nei confronti del territorio e delle future generazioni.

«Con convinzione – ha dichiarato – ringraziamo il sindaco di San Giovanni Incarico e tutti coloro che hanno promosso questa iniziativa. La tutela della salute e dell’ambiente deve essere una priorità assoluta e richiede l’impegno condiviso delle istituzioni, al di là di ogni appartenenza politica».

L’adesione alla petizione rappresenta un passo concreto verso un percorso di sensibilizzazione e attenzione sulle questioni ambientali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni europee e ottenere risposte alle istanze provenienti dal territorio.

L’amministrazione comunale ha ribadito la volontà di continuare a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo azioni di informazione, partecipazione e tutela della salute pubblica.

Il messaggio che arriva dal Consiglio comunale è chiaro: la difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini è una sfida che richiede collaborazione, responsabilità e un impegno costante per garantire un futuro migliore all’intera comunità.