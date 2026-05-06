Pontecorvo, alcol al volante e poi l’incidente: denunciato un 69enne

Finisce nei guai un uomo di 69 anni del posto che, nei giorni scorsi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Pontecorvo mentre si trovava alla guida del proprio veicolo. Quello che inizialmente sembrava un normale intervento per i rilievi di un sinistro si è trasformato in una denuncia penale quando i Carabinieri della Stazione di Aquino (FR) hanno approfondito i controlli. I militari, giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto, hanno subito sospettato che l’uomo potesse aver alzato un po’ troppo il gomito. I sospetti sono diventati certezze dopo il test con l’etilometro: il valore riscontrato è stato di 1,02 g/l, ben oltre il limite di legge che fissa la soglia di tolleranza a 0,5.Per il conducente, già noto alle Forze dell’Ordine, le conseguenze sono state immediate e pesanti. Oltre al deferimento alla Procura della Repubblica di Cassino per guida in stato di ebbrezza, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e ad applicare il fermo amministrativo del veicolo, che ora dovrà restare fermo per i prossimi sei mesi.

L’episodio rimarca ancora una volta quanto sia pericoloso mettersi al volante dopo aver bevuto. L’attenzione dell’Arma resta altissima su questo fronte, con l’obiettivo di prevenire tragedie stradali e garantire la tranquillità di chi percorre le strade del nostro territorio.