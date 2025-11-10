Pontecorvo, al via la distribuzione delle “Carte Dedicata a Te” per le famiglie in difficoltà

A partire da questo mese anche a Pontecorvo saranno distribuite le “Carte Dedicata a Te”, previste dal Fondo Alimentare 2025 istituito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un importante strumento di sostegno economico destinato alle famiglie in condizioni di disagio, con l’obiettivo di garantire l’accesso ai beni di prima necessità e di favorire la mobilità attraverso un contributo per carburanti e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Ogni nucleo familiare beneficiario riceverà un contributo di 500 euro, accreditato su una carta elettronica già attivata al momento del ritiro. Il beneficio potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari essenziali, carburante o abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Le carte dovranno essere attivate tramite un primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, mentre le somme dovranno essere spese entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Un’iniziativa concreta, che rappresenta un aiuto significativo per le famiglie del territorio alle prese con le difficoltà economiche e l’aumento del costo della vita.

Correlati